В Ставрополе на тротуаре сбили 10-летнего пешехода

Автомобиль Lifan сбил 10-летнего пешехода на тротуаре в Ставрополе на ул. Биологической. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

«Автомобиль потерял управление, выехал на противоположную сторону дороги и совершил наезд на дорожное ограждение и тротуар, где шел 10-летний пешеход»,— отметили в управлении.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

В ведомстве отметили, что водитель Lifan имеет двухлетний водительский стаж, за это время пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. На момент ДТП водитель был трезв.

Детальные обстоятельства, а также первопричины происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн