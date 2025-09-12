В первый день голосования, 12 сентября, в Ставрополе открылись 178 избирательных участков. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во время трехдневного голосования жители столицы региона выберут депутатов городской думы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», из 178 избирательных участков 36 участков оборудованы собственными системами видеонаблюдения, на остальных установлены 100 комплектов средств видеорегистрации.

Для обеспечения безопасности 165 избирательных участков оснащены металлодетекторами.

Наталья Белоштейн