Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе открылись 178 избирательных участков

В первый день голосования, 12 сентября, в Ставрополе открылись 178 избирательных участков. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во время трехдневного голосования жители столицы региона выберут депутатов городской думы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», из 178 избирательных участков 36 участков оборудованы собственными системами видеонаблюдения, на остальных установлены 100 комплектов средств видеорегистрации.

Для обеспечения безопасности 165 избирательных участков оснащены металлодетекторами.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все