В Ставрополе открылись 178 избирательных участков
В первый день голосования, 12 сентября, в Ставрополе открылись 178 избирательных участков. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Во время трехдневного голосования жители столицы региона выберут депутатов городской думы.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», из 178 избирательных участков 36 участков оборудованы собственными системами видеонаблюдения, на остальных установлены 100 комплектов средств видеорегистрации.
Для обеспечения безопасности 165 избирательных участков оснащены металлодетекторами.