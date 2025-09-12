Кабардино-Балкария получила 11 млрд рублей на реализацию нацпроектов

Общая сумма привлеченных в республику средств по всем 32 субсидируемым проектам и программам в 2025 году достигла почти 11 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.

В число реализуемых в этом году проектов в республике вошли «Инфраструктура для жизни», федеральные проекты «Современная школа», «Поддержка семьи», «Комплексное развитие территорий» и другие.

В сфере дорожного строительства запланированы мероприятия по проектам «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Наталья Белоштейн