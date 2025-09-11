Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Жителей и гостей города попросили покинуть набережную и пляжи. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Андрей Кравченко.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), — написал глава города в соцсетях.

Также жителям первой береговой линии рекомендовано не находиться на открытом пространстве возле моря.

Глава города попросил сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Андрей Николаев

Новости компаний Все