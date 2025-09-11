Главные новости за 11 сентября. Новороссийск

В Новороссийске в связи с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе на пересечении ул. Видова и Тобольской с 14:00 выполнено техническое отключение подачи воды. Без водоснабжения временно остались 1,8 тыс. жителей.

Средняя стоимость одного кв. м в новостройках комфорт-класса в Анапе за первые пять месяцев 2025 года достигла 237 тыс. руб., что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю продолжает расследование по факту гибели трехлетнего мальчика в гипермаркете на проспекте Ленина в Новороссийске.

Кинофестиваль «Маяк», основанный при поддержке фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм», объявил состав жюри основного и короткометражного конкурсов третьего по счёту смотра.

В порту Новороссийска задержан предприниматель, пытавшийся незаконно вывезти средства защиты, пригодные для создания химического оружия.

Масштабная операция по очистке морского дна от последствий разлива мазута завершается в поселке Джемете в Анапе. За неделю, с 4 по 10 сентября, спасатели подняли на берег 920 мешков, заполненных грунтом, смешанным с нефтепродуктами.

Генеральный директор Константин Гордиюк и новый главный тренер ФК «Черноморец» Вадим Евсеев провели рабочую встречу с главой Новороссийска Андреем Кравченко, в ходе которой был утвержден дальнейший курс развития клуба.

В Анапе объем строящегося жилья вырос вдвое.

В Новороссийске площадь пожара на полигоне сократилась до 600 кв. м.