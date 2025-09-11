СКР уточняет детали смерти ребенка в торговом центре Новороссийска

Следственный комитет России по Краснодарскому краю продолжает расследование по факту гибели трехлетнего мальчика в Новороссийске. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) было возбуждено в июне 2025 года. Сейчас следственные органы проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

По информации СКР, инцидент произошел 16 июня в одном из гипермаркетов Новороссийска. Ребенок находился в торговом зале вместе с матерью и бабушкой, когда провалился в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Территория была доступна для посетителей и не ограждена защитными перекрытиями.

Как писал «Кубань24», медики прибыли на место примерно через 15 минут. Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спасти мальчика не удалось.

Нурий Бзасежев