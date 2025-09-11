В центре Краснодара 12–13 сентября ограничат движение транспорта

В Краснодаре 12 и 13 сентября с 06:00 до 16:00 временно ограничат движение транспорта на участках улиц Орджоникидзе и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд будет закрыт на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной. Ограничения вводятся в связи с проведением краевого мероприятия.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства рекомендует водителям заранее планировать маршруты. Также ведомство призывает учитывать временные изменения движения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в субботу, 20 сентября, в Краснодаре полностью перекроют движение по Фадеевскому путепроводу для реконструкции объекта.

Анна Гречко