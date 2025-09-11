Стоимость квадратного метра комфорт-класса в Анапе выросла на 8%

Средняя стоимость одного кв. м в новостройках комфорт-класса в Анапе за первые пять месяцев 2025 года достигла 237 тыс. руб., что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на основателя девелоперской компании Bravo Аркадия Погосяна.

Эксперт считает, что рост цен отражает устойчивый спрос на жилье с готовой отделкой и развитой инфраструктурой. Особый интерес покупателей в летний период вызывали премиум-лоты с видами на море, а также объекты в комплексах с сервисным управлением, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности курортной недвижимости.

Среди факторов, сдерживающих рынок, эксперт отметил ужесточение условий ипотечного кредитования и снижение турпотока в начале сезона. Однако открытие аэропорта в Геленджике с 18 июля положительно сказалось на транспортной доступности региона и оживило покупательскую активность.

Начиная с июля 2025 года в Анапе наблюдается восстановление спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики и улучшения транспортной инфраструктуры. Недельные показатели спроса на размещение в Анапе и Витязево в середине июля показали рост на 22% по сравнению с предыдущими периодами, что указывает на постепенную нормализацию рынка.