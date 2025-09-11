СКР продолжает расследование гибели ребенка в гипермаркете Новороссийска

Следственный комитет России по Краснодарскому краю продолжает расследование по факту гибели трехлетнего мальчика в гипермаркете на проспекте Ленина в Новороссийске. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) возбудили в июне 2025 года. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 16 июня в одном из гипермаркетов Новороссийска. Ребенок находился в торговом зале вместе с матерью и бабушкой, когда провалился в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Территория не была огорожена защитными перекрытиями.

Как писал «Кубань-24», врачи прибыли на место происшествия примерно через 15 минут. Мальчика оперативно доставили в реанимационный отдел, однако спасти его не удалось.

Нурий Бзасежев