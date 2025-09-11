Суд признал незаконным отказ Минприроды Кубани по спорному участку недр
Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным решение регионального министерства природных ресурсов, отказавшего ООО «ПСЫХУ ПГС» во включении Руслового участка недр местного значения в официальный перечень по краю. Суд обязал ведомство повторно рассмотреть заявку компании.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, предприятие планировало разработку месторождения песчано-гравийных пород в русле реки Белой в районе села Великовечного и поселка Первомайского, ниже Белореченской ГЭС. Для получения лицензии на пользование недрами участок должен быть включен в перечень недр местного значения, формируемый органами власти региона. Однако в марте 2024 года министерство отказало, сославшись на профицит запасов полезных ископаемых и наличие достаточной минерально-сырьевой базы для строительной отрасли.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПСЫХУ ПГС» зарегистрировано в Краснодарском крае и специализируется на разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче глины и каолина.
Компания сочла отказ незаконным, указав, что профицит не является предусмотренным законом основанием для отказа. Суд согласился с доводами заявителя. В решении отмечено, что действующее законодательство допускает ограничения или запрет пользования недрами только в строго определенных случаях: на территориях населенных пунктов, особо охраняемых природных зон, геологических памятников природы или при угрозе безопасности населения. Таких обстоятельств в отношении Руслового участка судом установлено не было.
Арбитраж подчеркнул, что министерство не представило доказательств наличия запретов или ограничений на использование спорной территории, а ссылка на избыточные запасы строительных материалов в регионе не соответствует положениям закона «О недрах». Суд обязал ведомство повторно рассмотреть заявку «ПСЫХУ ПГС» с учетом выводов суда.