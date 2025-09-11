На Кубани с начала года произошло более 1 тысячи ландшафтных пожаров

В Краснодарском крае фиксируют рост ландшафтных пожаров в 1,5 раза, с начала года зарегистрировано более 1 тыс. возгораний сухой растительности. Первый заместитель главы региона Игорь Галась провел заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

На территории Краснодарского края продолжается пожароопасный сезон. С 1 апреля в 44 муниципальных образованиях ограничили въезд транспортных средств в леса. Посещение лесных массивов возможно только для организованных туристических групп.

По словам Игоря Галася, в регионе необходимо разработать дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. В том числе следует провести комплекс профилактических мероприятий — разъяснить жителям важность соблюдения требований. Он также отметил, что особое внимание стоит уделить тем, кто проживает в домах с печным отоплением.

В Управлении МЧС России по Краснодарскому краю отмечают снижение количества несчастных случаев на воде: с начала года погибли 59 человек — это на 39% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего случаи гибели происходят на местах, необорудованных для отдыха у воды. Благоустроенные пляжи являются безопасными — 427 из них оснащены камерами наблюдения. Всего установлено более 3 тыс. камер, более 800 из них интегрированы в систему «Безопасный город».

На Кубани создают единые центры оперативного реагирования. Они включают в себя интеллектуальную систему, в которой будут увязаны все действующие автоматизированные системы безопасности. По данным администрации края, это обеспечит полное включение органов местного самоуправления, муниципальных организаций и предприятий в единое информационное пространство. Первые подобные центры появятся на территориях азово-черноморского побережья.

