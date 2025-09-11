Кинофестиваль «Маяк» от фонда Абрамовича объявил состав жюри

Кинофестиваль «Маяк», основанный при поддержке фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм», объявил состав жюри основного и короткометражного конкурсов третьего по счёту смотра. Мероприятие пройдёт в Геленджике с 4 по 9 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Возглавит жюри основной программы режиссёр Бакур Бакурадзе, чья новая работа «Лермонтов» откроет фестиваль вне конкурса. В состав комиссии также вошли: оператор Эдуард Гимпель, известный по работам с Никитой Михалковым и Марком Захаровым; актриса Евгения Громова; режиссёр и актриса Наталья Кудряшова; продюсер Сергей Мелькумов, участвовавший в создании таких картин, как «Левиафан» и «Дылда».

Оценкой короткометражных картин займутся продюсер Сергей Корнихин, режиссёр Анна Кузнецова и оператор Екатерина Смолина. В текущем году фестиваль впервые получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.