В Челябинске завели уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения группы подростков на сверстника в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации СМИ, днем 6 сентября на мосту у перекрестка улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе на 16-летнего подростка напали трое юношей 16-17 лет. Они вымогали у пострадавшего 5 тыс. руб. Несовершеннолетнего госпитализировали с сотрясением мозга и повреждениями зубов. Сообщается, что подозреваемых задержали. Один из подростков состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Виталина Ярховска