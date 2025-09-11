В Новороссийске пресекли контрабанду масок для создания химоружия

В порту Новороссийска задержан предприниматель, пытавшийся незаконно вывезти средства защиты, пригодные для создания химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина скрыл от таможенного контроля 6 панорамных масок «Бриз» и 11 специальных фильтров ДОТ и пытался переправить их на иностранное судно в порту Темрюк.

Таможенники отмечают, что для вывоза такой продукции за рубеж требуется специальная лицензия, которой у предпринимателя не было. Против него возбуждено уголовное дело о контрабанде оборудования, которое может быть использовано для создания вооружений. Изъятые товары направлены на экспертизу.