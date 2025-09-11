Доля возбужденных дел по заявлениям страховщиков на Кубани за год составила 3,7%

Краснодарский край, оставаясь вне «красной зоны» по уровню страхового мошенничества, демонстрирует низкие показатели по уголовным делам против аферистов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ВСС, за период с июля 2024 по июнь 2025 года доля возбужденных дел по заявлениям страховых компаний в регионе составила лишь 3,7% против 23% в среднем по стране. С января по июнь 2025 года в крае возбуждено восемь дел в сфере автострахования, что лишь незначительно меньше прошлогоднего показателя.

В Ассоциации страховых организаций заявляют, что правоохранительные органы не проявляют достаточной активности при рассмотрении заявлений и часто уголовные дела возбуждаются только после жалоб в прокуратуру. По информации страховщиков, только одной компании на юге России с 2024 года удалось инициировать 36 дел о мошенничестве с общим ущербом около 30 млн руб., из которых пять касались Краснодарского края и были связаны с поддельными документами при страховании жизни.

Наиболее распространенными схемами остаются инсценировка ДТП, фиктивные наезды на препятствия и использование поддельных документов для выплат. В ряде случаев мошенники действуют от имени страховых агентов, предлагая клиентам заменить полисы ОМС или ОСАГО по телефону.

По данным участников рынка, ряд преступных схем удалось раскрыть совместными усилиями страховщиков и полиции, в том числе деятельность группы, организовавшей десятки фиктивных аварий в Туапсинском районе. Более масштабное сообщество аферистов выявлено в Дагестане, злоумышленники инсценировали ДТП и поджоги автомобилей в разных регионах, в том числе в Краснодарском крае.

Вячеслав Рыжков