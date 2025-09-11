В Снежинске решили проблему с недоступностью медицинской помощи для онкобольных

После вмешательства Генпрокуратуры РФ онкологическим больным из Снежинска предоставили амбулаторное лечение и льготные лекарства. Ранее для получения медицинской помощи им приходилось ездить в Кыштым или Челябинск, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жалоба на недоступность медпомощи и лекарств поступила ранее в Генпрокуратуру РФ. Вскоре была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что пациенты для оформления документов и подтверждения своего права на льготное медицинское обеспечение вынуждены каждую неделю ездить в другие города за собственный счет.

Для решения проблемы задействовали Центральную медико-санитарную часть №15 ФМБА России, расположенную в Снежинске. Она начала оказывать необходимую медпомощь онкобольным со второго полугодия.

Ольга Воробьева