В РФС допустили повторное рассмотрение дела Владимира Писарского

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) в ближайшее время может повторно рассмотреть дисциплинарное дело нападающего Владимира Писарского. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам генсека, в ходе первого разбирательства департамент защиты игры выявил новые обстоятельства, которые будут переданы в КДК для дополнительного анализа.

Ранее комитет по этике дисквалифицировал футболиста на четыре года, три из которых условно, после выявленных фактов его причастности к ставкам на матчи.

Владимир Писарский играл ранее за «Крылья Советов», позже выступал за «Сочи» на правах аренды. В июле самарский клуб расторг с ним контракт.

Анна Гречко