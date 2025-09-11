Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На севере Крыма завершили ликвидацию последствий подтопления

В селе Кондратьево Республики Крым завершены работы по устранению последствий подтопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, за ночь все 22 приусадебных участка были освобождены от воды. На месте работали 15 человек и две единицы техники.

Ранее в МЧС отмечали, что подтопления фиксировались также в селе Рысаково, где дворовые территории пострадали из-за ливней и схода воды с полей. Для контроля за уровнем рек в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, а также в Ялте и Алуште действовали семь мониторинговых групп.

Анна Гречко

