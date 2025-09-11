Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На выборах в Северной Осетии впервые применят ДЭГ

В Северной Осетии на выборах впервые применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ДЭГ в рамках сентябрьской избирательной кампании впервые применят также в Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях. Всего электронный формат будут использовать в 24 регионах. Ожидается, что механизм позволит охватить 20 млн человек.

Константин Соловьев

Новости компаний Все