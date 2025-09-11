На выборах в Северной Осетии впервые применят ДЭГ

В Северной Осетии на выборах впервые применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ДЭГ в рамках сентябрьской избирательной кампании впервые применят также в Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях. Всего электронный формат будут использовать в 24 регионах. Ожидается, что механизм позволит охватить 20 млн человек.

Константин Соловьев