В Краснооктябрьском районе Волгограда хотят вырубить деревья за 1,1 млн рублей

В Краснооктябрьском районе Волгограда планируют выполнить работы по сносу и вырубке деревьев. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда». Работы выполняются с момента заключения контракта до 31 декабря этого года.

Извещение о закупке размещено 10 сентября. Заявки принимаются до 18 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,1 млн руб.

Павел Фролов