СК России рассмотрит случай инвалидности ребенка при родах в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту халатности медперсонала во время принятия родов у жительницы Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава ведомства заинтересовался уголовным делом после появления в сети интернет информации о том, что из-за некачественной медпомощи при родах ребенок жительницы Дербента стал инвалидом.

По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Наталья Белоштейн