Со дна моря в Анапе подняли 920 мешков с мазутом
С 4 по 10 сентября с морского дна у берегов Анапы водолазы подняли 920 мешков с мазутом. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
В поселке Джемете завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 10 сентября водолазы вытащили на берег 27 мешков замазученного грунта. На месте находятся специалисты МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.
Ранее сообщалось, что с 3 по 9 сентября в Анапе не обнаружили новых выбросов мазута.