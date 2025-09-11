В Волжском хотят отремонтировать школу «Эврика-Развитие» за 87,3 млн рублей

МОУ «Средняя школа №32 "Эврика-Развитие"», расположенная в Волжском Волгоградской области, ищет подрядчика для капремонта своего здания. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику необходимо капитально отремонтировать здание школы по ул. Пушкина, 124 с момента заключения договора до 31 декабря этого года. Гарантийный срок на результат выполненных работ и используемые материалы составляет не менее 36 месяцев.

Извещение о закупке размещено 10 сентября. Заявки принимаются до 26 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 87,3 млн руб.

Павел Фролов