С морского дна в районе Анапы подняли 920 мешков с загрязненным мазутом грунтом

Масштабная операция по очистке морского дна от последствий разлива мазута завершается в поселке Джемете в Анапе. За неделю, с 4 по 10 сентября, спасатели подняли на берег 920 мешков, заполненных грунтом, смешанным с нефтепродуктами, сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В последний день работ, 10 сентября, водолазы провели работы в акватории у пирса, где было собрано и передано на утилизацию еще 27 мешков.

В ликвидации последствий загрязнения были задействованы силы и средства МЧС России, специалисты аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.