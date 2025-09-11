В Северной Осетии производство яиц увеличилась на 1,2%

С января по июль 2025 года Северная Осетия нарастила производство яиц до 44 млн штук, что на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Об сообщил «Интерфакс» в республиканском Минсельхозе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сельхозпредприятия, которые составляют 3,7% от общего объема производства яиц, произвели более 1,6 млн штук. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающие 20% в общем производстве, выпустили почти 8,8 млн штук яиц. Личные подсобные хозяйства произвели 33,6 млн штук.

Отмечается, что сельхозпредприятия увеличили объем производства яиц на 35,6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Наталья Белоштейн