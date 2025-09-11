Глава Новороссийска обсудил будущее «Черноморца» с новым гендиректором

Генеральный директор Константин Гордиюк и новый главный тренер ФК «Черноморец» Вадим Евсеев провели рабочую встречу с главой Новороссийска Андреем Кравченко, в ходе которой был утвержден дальнейший курс развития клуба. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города.

Фото: ФК «Черноморец»

Перед командой поставлена ключевая задача: закрепиться в Первой лиге. Руководство клуба намерено зафиксировать и развить успех недавней победы, отмечая особую роль болельщиков, чья поддержка является главной мотивацией для команды.

Напомним, спустя девять туров в ФНЛ у «Черноморца» три ничьи, пять поражений и лишь одна победа. Неудачные результаты в предыдущих матчах были охарактеризованы как важный этап подготовки, период адаптации и выработки оптимальной игровой стратегии.

«Вадим Евсеев, как новый главный тренер команды, на данном этапе зарекомендовал себя с положительной стороны. Наши футболисты в первой игре под его руководством показали достойный результат. Впереди еще много работы, направленной на усиление игрового состава и развитие клуба. Уверен, с таким подходом получится добиться всех поставленных целей»,— подчеркнул господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что проход на матч «Черноморца» против «Чайки» сделают бесплатным. Глава города Андрей Кравченко решил подарить болельщикам бесплатный проход на матч в честь Дня основания Новороссийска.