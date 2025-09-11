За благоустройство территории ГУЗ «СГП № 9» готовы заплатить 2,1 млн рублей

ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 9» ищет подрядчика для благоустройства своей территории. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен на ул. им. Космодемьянской З.А., д.28 в Саратове. Источником финансирования являются субсидии на проведение мероприятий по благоустройству территорий государственных учреждений, подведомственных региональному минздраву. Работы требуется выполнить до 6 октября этого года. Гарантийный срок на них составляет не менее 60 месяцев.

При выполнении работ исполнитель не должен допускать запыленность и загазованность воздуха, а также скопление строительного мусора на объекте. Запрещается сжигать мусор на территории учреждения, складировать материалы, оборудование и конструкции разрешается лишь на специально отведенных площадках.

Извещение о закупке размещено 10 сентября. Заявки принимаются до 17 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — около 2,1 млн руб.

Павел Фролов