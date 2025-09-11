Врио губернатора Дона представил кандидатов в члены Совета Федерации

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева стали кандидатами для наделения полномочиями члена Совета Федерации от Ростовской области. Соответствующую информацию в облизбирком направил врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области. С 2014 по 2015 годы он занимал пост заместителя губернатора региона. В 2016 году господин Ищенко был избран председателем областного Заксобрания, а в 2023 году вновь переизбран на эту должность.

Татьяна Карасева возглавила региональный филиал фонда «Защитники Отечества» в 2023 году. В 2024 году она вошла в состав Общественной палаты Ростовской области, где руководит комиссией по вопросам интеграции регионов Донбасса и Новороссии, а также поддержки участников специальной военной операции.

Наталья Белоштейн