В Крыму и Севастополе в 2025 году сократился спрос на противовирусные препараты

Аптечные продажи противовирусных препаратов в Республике Крым в январе—июле 2025 года сократились на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев реализовано 467,7 тыс. упаковок препаратов. В денежном выражении объем продаж увеличился на 5,1% — до 274,9 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

По данным экспертов агентства, в топ-10 по стоимостному объему продаж вошли «Ингавирин» (47,2 млн руб.), «Арбидол» (34,5 млн руб.), «Кагоцел» (34,5 млн руб.), «Гроприносин» (20,8 млн руб.), «Ацикловир» (15,2 млн руб.), «Номидес» (11 млн руб.), «Арпефлю» (10,5 млн руб.), «Тилорон» (9,5 млн руб.), «Валацикловир» (8,5 млн руб.), «Осельтамивир» (8,4 млн руб.).

В Севастополе аптечные продажи противовирусных препаратов в январе—июле 2025 года в натуральном выражении сократились на 4,8%, а денежном выросли на 5,1%. Жители и гости города купили 129,7 тыс. упаковок, потратив 81,3 млн руб.

В топ-10 брендов по стоимостному объему продаж в Севастополе вошли «Ингавирин» (12 млн руб.), «Арбидол» (9,9 млн руб.), «Кагоцел» (8,6 млн руб.), «Гроприносин» (7,9 млн руб.), «Ацикловир» (4,4 млн руб.), «Валацикловир» (3,9 млн руб.), «Номидес» (2,9 млн руб.), «Амиксин» (2,6 млн руб.), «Валвир» (2,5 млн руб.), «Тилорам» (2,3 млн руб.).

По словам терапевта медицинского центра «Он Клиник» Ольги Султановой, спрос на противовирусные препараты имеет сезонный характер и традиционно вырастет в осенне-зимний период.

«Нет таких исследований, которые доказывали бы эффективность противовирусных, даже в сравнении с вакцинацией (по ней как раз исследования есть). Но врачи традиционно для поддержки здоровья выписывают те или иные препараты с целью уменьшения длительности болезни, смягчения ее тяжести, укрепления иммунитета перед вирусной атакой. Эффект приема лекарства зависит от его состава и действующего вещества, особенностей здоровья пациента, от того, принимается ли препарат для профилактики или уже в момент начала болезни. Традиционно считается, что, если уже прошло несколько дней с начала болезни, начинать принимать противовирусное бесполезно»,— поясняет врач.

Она добавляет, что противовирусные препараты отпускаются без рецепта, но врач-терапевт рекомендует конкретные лекарства, если пациент обращается к нему с желанием провести профилактику либо с жалобами на здоровье.

Маргарита Синкевич