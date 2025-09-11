Жителя Подмосковья отправили в колонию за убийство рыбака под Астраханью
Володарский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении 47-летнего жителя Подмосковья по уголовному делу об убийстве рыбака из Смоленской области (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Тело жителя Смоленской области с колото-резаными ранами в области груди и живота нашли 28 апреля этого года на берегу реки Бузан недалеко от села Калинино Володарского района. Подозреваемого в убийстве задержали 3 мая в Серпухове.
В суде выяснилось, что компании проживающих в Московской и Смоленской областях граждан познакомились на рыбалке в Володарском районе. Когда они употребляли алкоголь, фигурант в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь и живот, а затем сбросил тело в воду. Утром следующего дня он уехал из Астраханской области со своими знакомыми.
Сбором доказательств вины занимался Камызякский межрайонный следственный отдел. По решению суда фигурант получил девять лет исправительной колонии строгого режима.