Жителя Подмосковья отправили в колонию за убийство рыбака под Астраханью

Володарский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении 47-летнего жителя Подмосковья по уголовному делу об убийстве рыбака из Смоленской области (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Тело жителя Смоленской области с колото-резаными ранами в области груди и живота нашли 28 апреля этого года на берегу реки Бузан недалеко от села Калинино Володарского района. Подозреваемого в убийстве задержали 3 мая в Серпухове.

В суде выяснилось, что компании проживающих в Московской и Смоленской областях граждан познакомились на рыбалке в Володарском районе. Когда они употребляли алкоголь, фигурант в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь и живот, а затем сбросил тело в воду. Утром следующего дня он уехал из Астраханской области со своими знакомыми.

Сбором доказательств вины занимался Камызякский межрайонный следственный отдел. По решению суда фигурант получил девять лет исправительной колонии строгого режима.

Павел Фролов