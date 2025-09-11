Бастрыкин поручил расследовать дело об избиения жителя Ставрополья за парковку
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения жителя Ставропольского края за неправильную парковку. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Поводом для расследования стала опубликованная в сети информация о том, что в Ставрополе группа мужчин избила местного жителя из-за того, что он, по их мнению, неправильно припарковал автомобиль.
В СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка по статье 213 УК РФ «Хулиганство».