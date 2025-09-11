Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане в ДТП с фурой пострадали трое несовершеннолетних

В результате столкновения автомобиля Hyundai Accent с фурой Volvo на дороге «Подъезд от автодороги Кизляр — Кардоновка к селу Большезадоевское» скончался водитель легкового автомобиля, а четверо его пассажиров, в их числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в учреждении, недостатков в содержании дороги по факту дорожно-транспортного происшествия не выявлено.

Наталья Белоштейн

