В Дагестане в ДТП с фурой пострадали трое несовершеннолетних

В результате столкновения автомобиля Hyundai Accent с фурой Volvo на дороге «Подъезд от автодороги Кизляр — Кардоновка к селу Большезадоевское» скончался водитель легкового автомобиля, а четверо его пассажиров, в их числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Как отметили в учреждении, недостатков в содержании дороги по факту дорожно-транспортного происшествия не выявлено.

Наталья Белоштейн