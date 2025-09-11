Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав Саратовской области предлагает 11,7 млн за смеси для детского питания

Министерство здравоохранения Саратовской области объявило аукцион на поставку специализированных лечебных продуктов питания для детей с наследственными болезнями обмена. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

В рамках государственного контракта исполнителю предстоит поставить товар в один этап, в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Специализированные лечебные продукты принимаются по адресу: г. Саратов, 2-й Трофимовский проезд, зд. 8, пом. 2.

Контракт предусматривает поставку 681 кг смеси для детского питания на основе аминокислот. Это смесь с разной энергетической ценностью, количеством жиров и эквивалента белка. Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

Извещение о закупке размещено 10 сентября. Заявки принимаются до 19 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 11,7 млн руб.

Павел Фролов