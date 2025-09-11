Минздрав Саратовской области предлагает 11,7 млн за смеси для детского питания

Министерство здравоохранения Саратовской области объявило аукцион на поставку специализированных лечебных продуктов питания для детей с наследственными болезнями обмена. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

В рамках государственного контракта исполнителю предстоит поставить товар в один этап, в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Специализированные лечебные продукты принимаются по адресу: г. Саратов, 2-й Трофимовский проезд, зд. 8, пом. 2.

Контракт предусматривает поставку 681 кг смеси для детского питания на основе аминокислот. Это смесь с разной энергетической ценностью, количеством жиров и эквивалента белка. Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

Извещение о закупке размещено 10 сентября. Заявки принимаются до 19 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 11,7 млн руб.

Павел Фролов