В Пятигорске задержали подозреваемого в серии краж велосипедиста

В Пятигорске полицейские задержали подозреваемого в серии краж. Заявления о кражах из квартир и автомобилей поступили от 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска установили, что 52-летний житель соседней республики, передвигаясь ночью на велосипеде, подъезжал к припаркованным автомобилям, просматривал салоны, разбивал отверткой и похищал имущество. По версии следствия, задержанный также совершил две квартирные кражи по похожей схеме: ночью заглядывал в окна и, если не обнаруживал хозяев, проникал в жилища.

Общую сумму ущерба оценили в около 1 млн руб.

«Доставленный в отдел полиции мужчина не стал отрицать свою вину и пояснил, что все похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, а другое имущество выбросил», — говорится в сообщении МВД.

В отношении задержанного возбудили 13 уголовных дел по ст. 158 УК РФ (кража), соединенных в одно производство.

Константин Соловьев