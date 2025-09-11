В Пятигорске задержали подозреваемого в серии краж велосипедиста
В Пятигорске полицейские задержали подозреваемого в серии краж. Заявления о кражах из квартир и автомобилей поступили от 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сотрудники уголовного розыска установили, что 52-летний житель соседней республики, передвигаясь ночью на велосипеде, подъезжал к припаркованным автомобилям, просматривал салоны, разбивал отверткой и похищал имущество. По версии следствия, задержанный также совершил две квартирные кражи по похожей схеме: ночью заглядывал в окна и, если не обнаруживал хозяев, проникал в жилища.
Общую сумму ущерба оценили в около 1 млн руб.
«Доставленный в отдел полиции мужчина не стал отрицать свою вину и пояснил, что все похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, а другое имущество выбросил», — говорится в сообщении МВД.
В отношении задержанного возбудили 13 уголовных дел по ст. 158 УК РФ (кража), соединенных в одно производство.