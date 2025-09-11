За ремонт кровли здания МФЦ в Калининске предлагают 4,7 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского района Саратовской области объявило аукцион на проведение аварийно-восстановительных работ, ремонт кровли здания МФЦ. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен на ул. З0 Лет ВЛКСМ, 47 в Калининске. Работы необходимо выполнить до 15 октября этого года. Гарантийный срок на них составляет 36 месяцев.

Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, включая разборку покрытий кровель и деревянных элементов конструкций крыш, монтажные работы, в том числе устройство пароизоляции и ремонт кирпичной кладки стен, провести устройство металлической водосточной системы. Также требуется погрузка строительного мусора в транспорт и его перевозка на расстояние 12 км.

Извещение о закупке размещено 10 сентября. Заявки принимаются до 18 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,7 млн руб.

Павел Фролов