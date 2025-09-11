В Ростовскую область с начала года ввезли более 1,6 тысячи тонн импортного табака

В Ростовскую область на территорию склада в Батайске с начала 2025 года ввезли более 1,6 тыс. т импортного табачного сырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Табачное сырье ввозили из Бангладеша, Индии, Малавии, Зимбабве и Мозамбика. На территорию региона сырье доставили автотранспортом.

«Продукция ввезена на территорию региона в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений. Должностными лицами Управления выдано 89 актов федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля», — говорится в сообщении ведомства.

Продукцию уже выпустили в обращение.

Константин Соловьев