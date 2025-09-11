На северо-востоке Ставрополья объявлена чрезвычайная пожароопасность

До конца суток 11 сентября и далее в течение суток 12 сентября местами в северо-восточных районах Ставропольского края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

В службе напомнили о категорическом запрете на разведение открытого огня и попросили жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными.

Наталья Белоштейн