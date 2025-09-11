В Приангарье задержан майнер за ущерб энергетикам на 16 млн рублей
В Иркутской области правоохранители задержали местного жителя за незаконное потребление электроэнергии для майнинга. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.
По версии следствия, с марта 2022-го по сентябрь 2025 года фигурант дела разместил в собственном здании оборудование для добычи криптовалюты. Технику, установили силовики, житель Приангарья подключил к электросетям. При этом расчет за потребление электроэнергии он производил на льготных условиях.
Ущерб энергоснабжающей организации оценивается более чем в 16 млн руб.