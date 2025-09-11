Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье завершен ремонт трассы Светлоград — Благодарный — Буденновск

В Буденновском округе завершен ремонт участка трассы Светлоград — Благодарный — Буденновск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Дорожники обновили 7 км. дорожного полотна, уложив три слоя асфальтового покрытия, укрепив обочины и установив элементы безопасности на примыканиях.

Этот маршрут обеспечивает транспортную связь между тремя округами региона: Благодарненским, Буденовским и Петровским.

Наталья Белоштейн

