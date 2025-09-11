Челябинский «Союзпищепром» закупил в Китае оборудование на 400 млн юаней

Челябинское ООО «Объединение Союзпищепром» за последние несколько лет закупило в Китае оборудование стоимостью 399 млн юаней (4,8 млрд руб.). Сейчас на предприятии реализуются три проекта, в которых задействованы разработки и специалисты из КНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

В текущем году «Союзпищепром» запустил в работу маслоэкстрационный завод, и продолжает строительство завода растительных напитков. Оборудование для последнего также планируют закупить в Китае. Кроме того, на предприятии завершается установка линии для производства слоеного замороженного теста. В реализации этого проекта участвуют 16 специалистов из КНР.

На сегодняшний день в Китай экспортируется вся продовольственная линейка «Союзпищепрома». Продукция компании представлена в провинциях Хейлундзян, Внутренняя Монголия, Шанхай, Хэбэй, Пекин, Ляонин, Цзилинь. В компании также планируют начать поставки жидких удобрений в КНР. Кроме того, «Союзпищепром» готов экспортировать в южные провинции Шэньчжэнь и Гуанчжоу овсяные хлопья, лапшу и биоудобрения.

Поставки в Китай за счет новой продукции планируют расширить компании «Ариант», «Родниковский свинокомплекс», «Калинка», «Каскад» и «Подовинновское молоко». Сейчас предприятия оформляют разрешительные документы на поставку свинины, мясной переработки, рапсового масла, сухого молока, творожных сырков и мороженого.

Ольга Воробьева