В Анапе объем строящегося жилья вырос вдвое

Объем строительства жилья в Анапе за год вырос более чем в два раза. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в сентябре 2025 года он составил 626 тыс. кв. м против 291 тыс. кв. м годом ранее.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Основной вклад в этот рост внесли три девелопера: компания «ССК», которая стала лидером рынка, нарастив объемы с 31 до 216 тыс. кв. м, ГК «Точно» (с 65 до 144 тыс. кв. м) и группа «АФК» (с 39 до 141 тыс. кв. м). Основной ввод этой недвижимости в эксплуатацию запланирован на 2027 год.