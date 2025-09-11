Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ремонт трассы «Баксан – Карагач» в КБР планируют завершить до конца осени

В Кабардино-Балкарии ремонт трассы «Баксан – Карагач» планируют завершить до конца осени. В настоящий момент подрядчик закончил укладку нижнего слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С момента начала работ в июле специалисты устроили новое основание дороги, а также обустроили тротуары и установили линии освещения. Планируется также обеспечить дорогу парковочными площадками. Капремонт проводят на средства регионального дорожного фонда.

Константин Соловьев

