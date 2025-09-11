В Челябинской области 42% жителей будут искать подработку осенью

По итогам третьего квартала 2025 года 42% жителей Челябинской области заявили о потребности в дополнительном заработке на осень. Еще 48,4% южноуральцев пока не хотят искать подработку, у 7% уже есть несколько источников дохода, сообщает hh.ru.

Больше всего хотят найти подработку для поддержания своего бюджета работники сферы искусства и масс-медиа (61% респондентов из профнаправления). На втором месте оказались работники индустрии красоты и фитнеса (60%), далее идут врачи и преподаватели (по 58%). В топ-10 также попали работники из сфер «Домашний, обслуживающий персонал» и «Маркетинг, реклама» (по 56%), «Высший менеджмент» (52%), «Финансы, бухгалтерия» (50%), «Управление персоналом, тренинги» (49%) и «Добыча сырья» (48%).

Виталина Ярховска