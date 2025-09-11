Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Таманском полуострове снесли незаконную базу отдыха

На Таманском побережье демонтирована незаконная база отдыха, располагавшаяся на четырех земельных участках общей площадью более 3,5 га. Как сообщили в управлении ФССП по Краснодарскому краю, речь шла о 55 постройках — летних домиках, столовых, складах и хозпомещениях, возведенных без разрешений.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Исполнительное производство было возбуждено на основании решения Темрюкского районного суда, однако почти полгода предприятие уклонялось от его исполнения, накапливая штрафы и неустойки. Руководство игнорировало вызовы, а заявленные кассационные жалобы не были удовлетворены. В отношении должника и его руководителя судом вынесены штрафы на общую сумму 120 тыс. руб., а также взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб.

После применения принудительных мер компания заключила договор с подрядчиком на демонтаж. Судебные приставы зафиксировали освобождение земельных участков, после чего исполнительное производство было завершено фактическим исполнением решения.

Вячеслав Рыжков

