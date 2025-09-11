Площадь пожара на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 600 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 600 кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тушении огня на территории мусорного полигона задействованы 11 единиц специальной техники — это водовозки, самосвалы, бульдозеры, автоцистерны и экскаватор. По данным на 08:00 мск, специалисты выполнили 753 рейса, отсыпано более 7,7 тыс. куб. м грунта.

Сообщение о возгорании на территории новороссийского мусорного полигона поступило утром 6 сентября. Для ликвидации огня привлекли муниципальные и региональные службы.

Алина Зорина