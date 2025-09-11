В Северной Осетии за неделю зафиксировали более 25 тысяч нарушений ПДД

В Северной Осетии за прошедшую неделю зафиксировали более 25 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правоохранители выписали 48 протоколов за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 12.8 КоАП РФ; ст. 12.26 КоАП РФ; ст. 264.1 УК РФ), а также выписали 49 фактов управления транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным права управления ТС (ч.1 и ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», неделей ранее в Северной Осетии зафиксировали более 26 тыс. нарушений ПДД.

Константин Соловьев