В Новороссийске площадь пожара на полигоне сократилась до 600 «квадратов»

Площадь пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске» сократилась до 600 кв. м, по состоянию на 8:00 пожар остается локализованным, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В тушении задействованы 11 единиц спецтехники, в том числе автоцистерны, самосвалы, экскаватор и бульдозеры.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Специалистами выполнено 753 рейса, отсыпано 7,7 тыс. куб. грунта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Новороссийске из-за пожара на полигоне могут быть проблемы с вывозом мусора.

В связи с ситуацией отходы из Новороссийска будут направляться на полигон в Темрюкском районе. Это увеличит время вывоза мусора. Южный региональный оператор и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края ищут варианты решения проблемы и прилагают усилия для нормализации ситуации, говорится в сообщении.