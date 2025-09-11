В Волгоградской области открыли новую мини-арену для ГТО площадью более 300 кв м

В Кумылженском районе Волгоградской области при местной спортшколе открыли малую спортивную площадку со спецоборудованием для выполнения нормативов ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

До открытия в Волгоградской области насчитывалось 34 таких площадок. Новая мини-арена имеет площадь свыше 300 кв. м. Комплекс состоит из 26 объектов, включая тренажеры для различных групп мышц, мишень для метания, велотренажеры, гимнастические брусья.

В Кумылженском районе есть еще один подобный объект. До конца этого года аналогичные площадки станут доступны также жителям Дубовского, Фроловского, Ленинского, Николаевского, Палласовского и Среднеахтубинского районов.

Павел Фролов