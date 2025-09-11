Председатель СКР требует доклад о давлении на многодетную мать в Адыгее

Председатель Следственного комитета России поручил руководству СУ СКР по Республике Адыгея доложить о проверках, связанных с жалобами жительницы аула Тахтамукай, многодетной матери, на давление со стороны директора школы. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявительница в соцсетях сообщила, что после ее обращения в СК с жалобой на аварийное состояние здания, где учатся ее дети, руководство образовательного учреждения стало оказывать на нее давление.

Ранее в региональном управлении СК по данным фактам проводились процессуальные проверки по признакам злоупотребления должностными полномочиями и превышения полномочий (ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). По обращению женщины о состоянии школы также велась проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Вячеслав Рыжков