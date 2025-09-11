В Саратовской области двое экс-полицейских пойдут под суд за служебный подлог

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении двух бывших сотрудников полиции уголовное дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 12 октября прошлого года в Марксе фигуранты во время оформления административного правонарушения нарушили порядок привлечения водителя к ответственности. Так, в протоколе они указали заведомо недостоверные данные о его отстранении от управления автомобилем и о передаче транспортного средства его супруге. Далее фигуранты незаконно позволили гражданину продолжить управление машиной.

Противоправные действия пресекли сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов